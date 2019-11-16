В Благовещенске организуют подвоз воды в дома, оставшиеся без водоснабжения

16 Нояб. 14:38 2019-11-16T14:38:44+03:00

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Амурские коммунальные системы организуют подвоз воды, в дома, оставшиеся без водоснабжения. Напомним, напор в домах благовещенцев снизился утром 16 ноября, у жителей верхних этажей вода пропала вовсе. Причиной тому шуга на Амуре, которая мешает нормальной работе водозабора. Коммунальщики считают, что ситуация должна нормализоваться в ближайшее время.

Воду привезут в дома, чьи управляющие компании подали соответствующую заявку. В графике развоза следующие адреса: Чайковского, 20, 20/2, 22; Зейская, 283, 285; Нагорная, Кантемирова, 6, 6/4; Студенческая, 25, 25/1; Воронкова, 23, 25/2; Пушкина, 64; Шевченко, 117; Ленина, 42; Тополиная, 51/1.

ИСТОЧНИК KP.RU