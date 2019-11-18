Одного из пострадавших во время стрельбы в Благовещенском колледже выпишут в ближайшее время

СЕГОДНЯ 04:48 2019-11-18T04:51:56+03:00

Жизни студентов ничего не угрожает

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В министерстве здравоохранения Амурской области рассказали о состоянии пострадавших во время стрельбы в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

- Один из пациентов АОДКБ еще в реанимации, состояние стабильное. Второй в отделении детской политравмы. Динамика положительная, скорее всего, будет выписан в ближайшие дни, - рассказывают в ведомстве.

Третий пациент, находящийся в Благовещенской городской больнице, пришел в сознание, его состояние стабильно. Сегодня его должны перевести в травматологическое отделение.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.amur.kp.ru/video/embed/743740" frameborder="0"></iframe> Стрельба в колледже в Благовещенске: главное.И снова стрельба в колледже... На этот раз - в Благовещенске. Одна из версий трагедии - месть студента за изнасилованную девушку

ИСТОЧНИК KP.RU