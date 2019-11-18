2019-11-18T04:51:56+03:00
Общество

Одного из пострадавших во время стрельбы в Благовещенском колледже выпишут в ближайшее время

Жизни студентов ничего не угрожает
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: Сергей ПетровФото: Сергей Петров
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В министерстве здравоохранения Амурской области рассказали о состоянии пострадавших во время стрельбы в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

- Один из пациентов АОДКБ еще в реанимации, состояние стабильное. Второй в отделении детской политравмы. Динамика положительная, скорее всего, будет выписан в ближайшие дни, - рассказывают в ведомстве.

Третий пациент, находящийся в Благовещенской городской больнице, пришел в сознание, его состояние стабильно. Сегодня его должны перевести в травматологическое отделение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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