Одного из пострадавших во время стрельбы в Благовещенском колледже выпишут в ближайшее время
В министерстве здравоохранения Амурской области рассказали о состоянии пострадавших во время стрельбы в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
- Один из пациентов АОДКБ еще в реанимации, состояние стабильное. Второй в отделении детской политравмы. Динамика положительная, скорее всего, будет выписан в ближайшие дни, - рассказывают в ведомстве.
Третий пациент, находящийся в Благовещенской городской больнице, пришел в сознание, его состояние стабильно. Сегодня его должны перевести в травматологическое отделение.
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ИСТОЧНИК KP.RU