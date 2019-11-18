2019-11-18T05:05:18+03:00
Общество

Перебоями с водоснабжением в Благовещенске занялась прокуратура

В отношении руководителя ресурсоснабжающей организации возбуждено административное дело
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: DepositPhotosФото: DepositPhotos
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Прокуратура Благовещенска провела проверку по факту нарушения водоснабжения в городе. Напомним, 16 ноября часть города осталась практически без воды. Коммунальщики объяснили это тем, что шуга на Амуре мешает нормальной работе водозабора.

- В нарушение требований закона ресурсоснабжающая организация АО «Амурские коммунальные системы» не приняла меры по обеспечению бесперебойного круглосуточного предоставления потребителям услуг холодного водоснабжения. По результатам проверки прокурор Благовещенска главному управляющему директору АО «АКС» внес представление об устранении нарушений, - сообщают в прокуратуре Амурской области.

Дело об административном нарушении по с. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами».

ИСТОЧНИК KP.RU

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