2019-11-25T06:51:40+03:00
Общество

Благовещенцев просят сообщать о скользких тротуарах

Фото и видео опасных участков можно присылать в директ инстаграм-аккаунта администрации
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: www.instagram.com/nkukharenkoФото: www.instagram.com/nkukharenko
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Администрация Благовещенска просит горожан сообщать о скользких участках возле торговых центров и магазинов, а также на улицах и дорогах города.

Информацию можно присылать в директ инстаграм-аккаунта администрации города @blagoveshchensk.rf. В сообщении необходимо указать адрес опасного участка и название организации, возле которого он находится (если такая информация есть). Также от горожан ждут фото и видео с места.

- Данные действия помогут совместными усилиями максимально быстро принять меры по ликвидации последствий аномального погодного явления, обрушившегося на город в минувшие выходные, - сообщают в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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