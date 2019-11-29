Амурских школьников учат спасать планету от мусора

СЕГОДНЯ 08:54 2019-11-29T08:54:48+03:00

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В школах Свободного реализуется программа «Вторая жизнь пластика», разработанной СИБУРом совместно с Центром экономии ресурсов и Федеральным эколого-биологическим центром. Для ребят четырех городских школ уже провели шесть эко-уроков.

Каждый урок построен в форме спасательной операции – из будущего ребятам приходит сигнал о помощи, необходимо спасти планету от мусора. Выполняя задания, школьники «очищают» Землю.

- Мы рассказываем и показываем детям об опасностях, которые создает для человечества не переработанный мусор. И они на это реагируют: для детей болезненно видеть горы мусора. Они испытывают искреннюю тревогу. Далее мы занимаемся с детьми совместным исследованием экологических угроз, возможностей утилизации и переработки мусора, бережного потребления. Это не просто знания, школьники ищут способы помочь людям. Поэтому считаю, что экологический урок очень действенный метод экологического просвещения, - говорит член Общественного совета проектов Амурский ГПЗ и Амурский ГХК Ольга Громова.

Для старшеклассников занятия проходят в форме интеллектуальной игры «Экологическая история». Главная тема - вторичная переработка пластика. Также десятиклассники, увлекающиеся точными науками, участвуют в экомарафоне.

Организаторы планируют провести презентации экологических программ для учителей и волонтеров в Свободном и Благовещенске.

- Цель нашей инициативы - обратить внимание на важность развития экологической культуры в нашей стране, начиная с детей школьного возраста, и популяризировать раздельный сбор отходов. Пластиковые отходы – не мусор, их можно и нужно перерабатывать в полезные для общества продукты, - рассказывает директор по корпоративным коммуникациям СИБУРа Артур Борцов.

Материалы для всех желающих рассказать детям о важности ответственного подхода к сортировке отходов можно скачать на сайте втораяжизньпластика.рф. За первую неделю этой возможностью воспользовались более тысячи учителей со всей страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU