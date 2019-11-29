2019-11-29T08:54:48+03:00
Общество

Амурских школьников учат спасать планету от мусора

Эко-уроки проходят в школах Свободного
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
Поделиться:
Фото: DepositPhotosФото: DepositPhotos
Изменить размер текста:

В школах Свободного реализуется программа «Вторая жизнь пластика», разработанной СИБУРом совместно с Центром экономии ресурсов и Федеральным эколого-биологическим центром. Для ребят четырех городских школ уже провели шесть эко-уроков.

Каждый урок построен в форме спасательной операции – из будущего ребятам приходит сигнал о помощи, необходимо спасти планету от мусора. Выполняя задания, школьники «очищают» Землю.

- Мы рассказываем и показываем детям об опасностях, которые создает для человечества не переработанный мусор. И они на это реагируют: для детей болезненно видеть горы мусора. Они испытывают искреннюю тревогу. Далее мы занимаемся с детьми совместным исследованием экологических угроз, возможностей утилизации и переработки мусора, бережного потребления. Это не просто знания, школьники ищут способы помочь людям. Поэтому считаю, что экологический урок очень действенный метод экологического просвещения, - говорит член Общественного совета проектов Амурский ГПЗ и Амурский ГХК Ольга Громова.

Для старшеклассников занятия проходят в форме интеллектуальной игры «Экологическая история». Главная тема - вторичная переработка пластика. Также десятиклассники, увлекающиеся точными науками, участвуют в экомарафоне.

Организаторы планируют провести презентации экологических программ для учителей и волонтеров в Свободном и Благовещенске.

- Цель нашей инициативы - обратить внимание на важность развития экологической культуры в нашей стране, начиная с детей школьного возраста, и популяризировать раздельный сбор отходов. Пластиковые отходы – не мусор, их можно и нужно перерабатывать в полезные для общества продукты, - рассказывает директор по корпоративным коммуникациям СИБУРа Артур Борцов.

Материалы для всех желающих рассказать детям о важности ответственного подхода к сортировке отходов можно скачать на сайте втораяжизньпластика.рф. За первую неделю этой возможностью воспользовались более тысячи учителей со всей страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Благовещенск примкнул к всероссийскому движению «РазДельный сбор»

Активные горожане помогут землякам и экобизнесу найти друг друга и вместе заботиться об экологии. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Благовещенске откроется картинная галерея
В Приамурье учителя обвинили в избиении пятиклассника
Рисунок десятилетней амурчанки станет коллекционной открыткой
В Приамурье заключили под стражу водителя-участника ДТП с пятью погибшими
На площади Благовещенска установили снежную пушку
В Приамурье восстанавливают автобусное сообщение
На домах Благовещенска вывесили списки должников за услуги ЖКХ
Амурчанам предлагают поучаствовать во флэшмобе признаний
Амурчан, ставших свидетелями аварии с пятью погибшими, просят обратиться в полицию
Следователи ищут свидетелей травли студента, устроившего стрельбу в колледже Благовещенска
В Приамурье в ДТП погибли пять человек
Благовещенцев просят сообщать о скользких тротуарах
Амурские синоптики рассказали о причинах дождя в ноябре
Стоимость проезда в автобусе в Приамурье может подняться на несколько рублей
На территории Амурского ГПЗ произошел пожар
В Благовещенске загорелся пассажирский автобус
Пограничники задержали эфиопов, искавших в Благовещенске лучшей жизни
ЧОП, охранявший благовещенский колледж, в котором произошла стрельба, могут закрыть на три месяца
В Благовещенске рыбака унесло на льдине
Благовещенца, привязавшего хромую собаку к машине, разыскивает полиция
В Благовещенске прошло открытие мемориальной доски писательнице и журналистки Светлане Борзуновой
Жители Архаринского района повстречали на дороге тигров
В Амурском колледже строительства и ЖКХ назначен исполняющий обязанности руководителя
Амурский пожарный вынес из огня двоих детей
Охранника благовещенского колледжа, в котором произошла бойня, взяли под стражу