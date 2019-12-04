Эфиопов, задержанных в Амурской области, заключили под стражу

СЕГОДНЯ 09:56 2019-12-04T09:56:20+03:00

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Благовещенский городской суд удовлетворил ходатайство следователей о заключении под стражу двух граждан Эфиопии, нарушивших границу.

Напомним, иностранцев задержали 17 ноября в районе села Верхнеблаговещенское, они пытались перебраться из Китая в Россию. Пограничники изъяли у них паспорта, продукты и телефоны. Задержанные объяснили, что решились на преступление в поисках лучшей жизни. При медицинском обследовании выяснилось, что нарушители заработали обморожение. Им была оказана первая помощь и назначено стационарное лечение.

- Из представленных материалов усматривается, что задержанные обвиняются в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, являются гражданами иностранного государства, постоянного места жительства на территории РФ не имеют, не имеют документов, дающих разрешение на законное пребывание на территории РФ. Данные обстоятельства в своей совокупности дают суду достаточные основания полагать, что находясь на свободе, они могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, - сообщают в Благовещенском городском суде.

Против такого решения иностранцы не возражали. Под стражей они пробудут до 28 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU