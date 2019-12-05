Мальчик, пострадавший в аквапарке Благовещенска, пришел в себя

СЕГОДНЯ 06:58 2019-12-05T06:58:33+03:00

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Девятилетний благовещенец, едва не утонувший в аквапарке, пришел в себя.

Напомним, вечером 3 декабря мальчик купался в компании друзей. В какой-то момент взрослые отвернулись, а ребенок начал тонуть. Со дна его достал инструктор-спасатель аквапарка. С места происшествия пострадавшего доставили в больницу в состоянии комы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

- Мальчик по-прежнему находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Его состояние врачи оценивают как тяжелое, но с положительной динамикой. Ему проводится комплекс лечения, - сообщили в министерстве здравоохранения Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU