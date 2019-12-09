2019-12-09T05:39:30+03:00
Происшествия

Взрывчатки в школах Благовещенска не обнаружено

Здания обследовали сотрудники полиции и Росгвардии
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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В Благовещенске завершено обследование школ, которые якобы были заминированы. Напомним, сообщение о взрывных устройствах в нескольких учебных заведениях областного центра поступило утром 9 декабря. Все дети были эвакуированы, а на место выехали силовики.

- Здания учебных заведений обследованы сотрудниками полиции и Росгвардии с привлечением специалистов кинологов. Опасных предметов не обнаружено, - сообщают в отделе информации и общественных связей УМВД России по Амурской области.

К слову, подобные сообщения о минировании поступили не только в амурские школы, но и в учебные учреждения Владивостока, Хабаровска и Биробиджана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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