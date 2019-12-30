2019-12-30T05:43:20+03:00
Происшествия

В Благовещенске эвакуировали детские сады и областную больницу

К местам эвакуации направлены автобусы для обогрева
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: instagram.com/blagoveshchensk.rfФото: instagram.com/blagoveshchensk.rf
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По Благовещенску прокатилась очередная волна «минирования». Поступили сообщения о взрывных устройствах в нескольких социальных учреждениях города.

«В настоящее время проводится эвакуация детей из нескольких дошкольных учреждений города. В частности, это детские сады №60 (Кантемирова, 8/2), №19 (Амурская, 261), №28 (Шимановского, 16), №40 (Свободная, 31), №5 (Тополиная, 51), №47 (Октябрьская 236), № 68. Сообщения продолжают поступать», - сообщают в администрации Благовещенска.

На местах работают заместитель мэра Юлия Рябинина, а также сотрудники управления образования. Для обогрева малышей к садикам направлены автобусы.

Часть учреждений специалисты уже проверили, воспитанники возвращаются в свои группы.

Также благовещенцы сообщают об эвакуации в областной больнице.

- Уже проверили перинатальный центр, сейчас работы идут в других подразделениях. Необходимо эвакуировать 752 пациента. Проверка идет поэтапно, пока в подразделении работают специалисты по ГО – больные находятся в автобусах, в теплой одежде. Все мероприятия проходят согласно плану и отработанной схеме эвакуации. Паники среди пациентов и персонала нет. Просим жителей города и области не волноваться, - говорит министр здравоохранения Евгения Жарновникова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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