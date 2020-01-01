Малыш, пропавший в Благовещенске, найден живым

1 Янв. 2020 2020-01-01T10:51:38+03:00

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Двухлетний малыш, пропавший в Благовещенске в новогоднюю ночь, найден. С самого утра ребенка искали силовики и волонтеры.

- Ребенок найден, жив здоров. Только его забрали. Это самое лучшее, что могло случиться. Спасибо всем большое, за помощь и репосты, - рассказали добровольцы поисково-спасательного отряда «Амур».

Ребенка поместили в медицинское учреждение, чтобы проследить за состоянием его здоровья.

- Учитывая ситуацию, которая могла повлечь угрозу жизни малолетнего или его здоровью, перед органом опеки и попечительства следствием поставлен вопрос об отобрании ребенка у матери до выяснения всех обстоятельств случившегося, - говорят в СУ СКР по Амурской области.

Напомним, ребенок пропал вечером 31 декабря. Он ушел из дома вместе с мамой, а вернулась женщина уже без него. Пояснить, где находится ее сын и даже во что он был одет, она не смогла.

ИСТОЧНИК KP.RU