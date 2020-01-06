Амурские спасатели поймали в Чигирях лису

6 Янв. 2020 2020-01-06T06:14:24+03:00

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Жители села Чигири Благовещенского района заметили, как по населенному пункту бегает дикая лиса. Об этом они сообщили на центральный пункт пожарной связи города Благовещенска 4 января.

- Дежурная смена спасателей Амурского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда, прибыв к месту вызова, определила, что у лисы повреждены задние лапы, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

Передними же лапами лисица забралась в трубу канавы водоотведения в частном секторе.

Чтобы вызволить зверя, спасателям самим пришлось залезть в трубу. Поймать лису удалось с помощью приспособления для отлова собак.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, рыжего лесного гостя с поврежденными лапами отвезли в Амурский биолого-туристический центр, где передали работникам центра для проведения лечения и реабилитации.

Несмотря на то, что дикие животные зачастую сами нуждаются в помощи, в то же время они представляют собой большую опасность. Так, чуть более года назад, зараженная бешенством лиса напала на десятиклассницу в Зеньковке Константиновского района. Это случилось, когда школьница возвращалась домой из школы.

Увидев на улице дикое животное, особенно ведущее себя бесстрашно или агрессивно, рекомендуется сразу сообщать об этом в Управление животного мира Амурской области. Телефоны всех районных служб указаны на сайте amurohota.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU