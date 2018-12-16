Лиса с признаками бешенства напала на школьницу в Приамурье

СЕГОДНЯ 04:23 2018-12-16T06:18:37+03:00

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Зараженная бешенством лиса напала на десятиклассницу в Зеньковке Константиновского района, сообщают на странице Зеньковской средней общеобразовательной школы в Instagram. Это случилось, когда школьница возвращалась домой из школы. Состояние девочки не уточняется.

Это не первый раз, когда зараженные бешенством дикие животные заходят в населенные пункты Константиновского района. На официальном сайте администрации сообщается, что ранее в селе Золотоножка была обнаружена енотовидная собака с признаками опасной болезни.

В селе, где произошла встреча с зараженной енотовидной собакой, начали превентивную вакцинацию восприимчивых к бешенству животных: крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней. Населению раздали памятки о том, как действовать при встрече с предположительно зараженным зверем.

Напомним, бешенство долгие годы не фиксировалось в Амурской области, однако совсем недавно было вновь зафиксировано в Михайловском районе - в одном из местных хозяйств заболела корова. С тех пор заболевание начало распространяться на другие районы области. На сегодняшний день только среди сельскохозяйственных животных обнаружено три случая бешенства, встречаются и дикие животные с признаками заболевания.

Управление животного мира Амурской области просит амурчан быть осторожнее. Увидев на улице дикое животное, особенно ведущее себя бесстрашно или агрессивно, рекомендуется сразу сообщать об этом в управление. Телефоны всех районных служб указаны на сайте amurohota.ru.