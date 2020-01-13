2020-01-13T12:50:15+03:00
Происшествия

В Благовещенске эвакуируют учебные учреждения

Поступили сообщения о взрывных устройствах в школах и БГПУ
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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13 января по Благовещенску прошла новая волна «минирования». Поступили сообщения о взрывных устройствах в школах № 2, 27, 16, 14, 28, 1, 25, 26. Также эвакуироваться пришлось студентам Благовещенского государственного педагогического университета, педагогического, транспортного, медицинского и аграрного колледжей, а также АмГУ.

- По названным адресам работают оперативные службы. Сообщения о минировании зданий продолжают поступать. Ситуация находится под контролем администрации Благовещенска, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

На проверку объектов у полицейских ушло несколько часов. К счастью, взрывные устройства обнаружены не были, сообщения оказались ложными.

Все учреждения вернулись к прежнему режиму работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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