2020-01-20T11:18:32+03:00
Общество

Амурчанин нашел потерянную два года назад собаку в приюте

Питомца узнали по фотографии
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Фото: @goryachie_cerdcaФото: @goryachie_cerdca
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В Благовещенске волонтеры стали участниками трогательного события. Они помогли собаке воссоединиться со своим хозяином спустя два года. Владелец все это время не терял надежду найти свою любимицу.

«Почти два года хозяева не теряли надежду найти свою любимицу! Росси, она же Ника - дама, как оказалось, весьма почтенного возраста (в жизни бы не догадались). Собака в легком шоке, хозяин радовался, как ребенок и у нас тоже праздник - еще одним счастливым питомцем стало больше!», - рассказала волонтер фонда «Горячие сердца» в инстаграм-паблике @goryachie_cerdca.

Собаку узнали на фотографии, которая была опубликована в социальных сетях фонда. Волонтеры как обычно показывали своих подопечных, когда девушку в комментариях отметила, что лайка очень похожа на пропавшую у них собаку.

При встрече хозяин сразу узнал любимого питомца, и Ника вернулась домой.

«Как здорово, когда находятся! Как здорово, когда хвостиков не забывают и ищут! Дай Бог каждому питомцу найти свой дом!» - пожелали в комментариях неравнодушные люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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