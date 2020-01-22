Заместителем мэра Благовещенска по социальным вопросам стала Виктория Хопатько
В мэрии Благовещенска произошли кадровые изменения. После перехода заместителя мэра по социальным вопросам Юлии Рябининой на новый пост, ее место заняла Виктория Хопатько. К новой работе она приступит 23 января.
Напомним, с 2011 года Виктория Андреевна возглавляла городское управление культуры. Теперь ее обязанности будет исполнять Валентина Мищенко, прежде работавшая руководителем сектора управления.
ДОСЬЕ КП
Виктория Хопатько – коренная амурчанка, родилась в Белогорске, окончила Благовещенский педагогический университет, Российскую академию народного хозяйства при Президенте РФ. С 2007 года занимала должность заместителя главы Белогорского района по социальным вопросам.
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ИСТОЧНИК KP.RU