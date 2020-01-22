Заместителем мэра Благовещенска по социальным вопросам стала Виктория Хопатько

22 Янв. 2020 2020-01-22T07:16:17+03:00

К новой работе бывший начальник управления культуры приступит с 23 января

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В мэрии Благовещенска произошли кадровые изменения. После перехода заместителя мэра по социальным вопросам Юлии Рябининой на новый пост, ее место заняла Виктория Хопатько. К новой работе она приступит 23 января.

Напомним, с 2011 года Виктория Андреевна возглавляла городское управление культуры. Теперь ее обязанности будет исполнять Валентина Мищенко, прежде работавшая руководителем сектора управления.

ДОСЬЕ КП

Виктория Хопатько – коренная амурчанка, родилась в Белогорске, окончила Благовещенский педагогический университет, Российскую академию народного хозяйства при Президенте РФ. С 2007 года занимала должность заместителя главы Белогорского района по социальным вопросам.

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ИСТОЧНИК KP.RU