2020-01-22T08:06:08+03:00
Общество

Амурская «инфекционка» перешла в режим повышенной готовности из-за коронавируса в Китае

Сотрудники учреждения прошли инструктаж, приготовили изолированный бокс и запас медикаментов
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: DepositPhotosФото: DepositPhotos
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Амурская областная инфекционная больница переведена в режим повышенной готовности. Причина тому распространение коронавируса в Китае. В учреждении приготовили изолрированный бокс и запаслись медикаментами, персонал прошел строгий инструктаж.

- Мы в принципе и не снижаем уровень настороженности, когда речь заходит о таких заболеваниях, как грипп, ОРВИ. Вследствие того, что передаются эти вирусы, как правило, довольно быстро, граждане, которые по разным причинам не были своевременно привиты, могут попасть в число тех, кому угрожает опасность заражения. Персонал приемного отделения имеет подготовку для работы в режиме сложной эпидемиологической обстановки, то есть в случаях подозрения на особо опасные инфекции и групповых поступлений пациентов, - говорит главный врач инфекционной больницы Елена Саяпина.

Амурские инфекционисты проводят широкий спектр клиническо-биохимических, вирусологических, бактериологических, паразитологических исследований. А в случае необходимости разбор конкретного клинического случая организуется на информационной площадке с участием врачей-инфекционистов медицинских центров Москвы и Санкт-Петербурга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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