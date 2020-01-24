Вандалов, которые разгромили ледяные фигуры в Благовещенске, поймали
Рано утром, 23 января, двое вандалов разгромили ледяные фигуры в снежном городке на площади Ленина. Парень и девушка попали на запись камер видеонаблюдения.
Вечером того же дня полиция установила личности молодых людей. Стражи порядка проследили путь нарушителей и установили предположительное место жительства, сообщает пресс-служба МО МВД России «Благовещенский».
Изначально предполагалось, что к случившемуся причастны подростки, но оказалось, что оба подозреваемых 2000 года рождения. Они были доставлены в дежурную часть. Установлено, что молодые люди были пьяны, когда ломали фигуры.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемым грозит статья «Хулиганство».
Благовещенский ледовый городок пострадал от рук вандалов.Благовещенский ледовый городок пострадал от рук вандалов
ИСТОЧНИК KP.RU