2020-01-24T07:58:40+03:00
Общество

Вандалов, которые разгромили ледяные фигуры в Благовещенске, поймали

Им грозит статья «Хулиганство»
Татьяна РЯБОВА
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Рано утром, 23 января, двое вандалов разгромили ледяные фигуры в снежном городке на площади Ленина. Парень и девушка попали на запись камер видеонаблюдения.

Вечером того же дня полиция установила личности молодых людей. Стражи порядка проследили путь нарушителей и установили предположительное место жительства, сообщает пресс-служба МО МВД России «Благовещенский».

Изначально предполагалось, что к случившемуся причастны подростки, но оказалось, что оба подозреваемых 2000 года рождения. Они были доставлены в дежурную часть. Установлено, что молодые люди были пьяны, когда ломали фигуры.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемым грозит статья «Хулиганство».

Благовещенский ледовый городок пострадал от рук вандалов.Благовещенский ледовый городок пострадал от рук вандалов

ИСТОЧНИК KP.RU

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