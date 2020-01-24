2020-01-24T09:08:43+03:00
Общество

В Благовещенске проверяют качество блюд в детских садах и школьных столовых

В состав комиссии вошли представители управления образования, родители и общественники
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: DepositPhotosФото: DepositPhotos
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С 23 января в Благовещенске начала работу комиссия, которая проверяет качество блюд в детских садах и школьных столовых. За питанием детей наблюдают представители управления образования города, родители, члены муниципального общественного совета по вопросам развития образования и уполномоченный по правам ребенка в Амурской области.

В первую очередь комиссия побывала в Алексеевской гимназии и прогимназии. В частности проверены были документы и опрошены сами учащиеся. Также члены комиссии лично попробовали блюда, которые предлагают ученикам и воспитанникам. А директор благовещенского комбината школьного питания Максим Хименко рассказал о составе меню, рецептуре блюд, закупке продуктов, а также о том, какую буфетную продукцию дети могут приобрести в школьных столовых.

- Всего комиссия выборочно обследует шесть образовательных учреждений города: три школы и три детских сада. Работа проверяющих завершится 29 января, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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