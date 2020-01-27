2020-01-27T05:24:58+03:00
Общество

В Благовещенск пытались провезти пельмени и колбасу с вирусом африканской чумы

Продукты находились в ручной клади у граждан КНР
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: instagram.com/amurvetuprФото: instagram.com/amurvetupr
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Двое жителей Китая пытались провезти в Благвоещенск из Хэйхэ 1,4 килограмма пельменей и палку колбасы. Продукты нашли в их ручной клади и отправили на экспертизу. Анализ показал наличие ДНК вируса африканской чумы свиней.

- Для человека данная продукция опасности не представляет. Однако, если выбросить остатки или отдать их на корм свиньям, мы получим новую вспышку африканской чумы в регионе. По сути, это исследование подтвердило версию заноса АЧС с территории Китая, который неблагополучен по данному заболеванию. Колбаса и пельмени будут уничтожены, - прокомментировал начальник управления ветеринарии области Сергей Самохвалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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