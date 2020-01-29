2020-01-29T03:30:43+03:00
Общество

В Благовещенске готовы развернуть инфекционный госпиталь для больных коронавирусом

Также власти закупают дополнительное оборудование и вводят масочный режим в местах массового скопления людей
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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На заседании в правительстве Амурской области обсудили порядок действий на случай, если коронавирус из Китая доберется до региона.

- Принято следующее решение: мы готовы развернуть госпиталь на 100 коек для взрослых в Благовещенской городской клинической больнице, а также 80 коек для детей и провизорный госпиталь на 111 коек (для людей, имеющих симптомы и проходящих обследование) в областной инфекционной больнице. На базе детской городской клинической больницы будет развернуто 280 коек для тех, кто контактировал с больными – при неблагоприятном сценарии развития событий и выявлении коронавируса, - сообщила министр здравоохранения Приамурья Евгения Жарновникова.

Также в местах массового скопления людей рекомендовано было введение масочного режима. Крупные международные мероприятия будут перенесены. Власти планируют закупить еще два тепловизора и аппарат искусственной вентиляции легких.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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