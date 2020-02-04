В Благовещенске на время ремонта дорог планируют увеличить пропускную способность альтернативных путей

4 Февр. 2020 2020-02-04T05:11:52+03:00

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Предстоящий ремонт дорог обсудили на совещании в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области. В частности глава Минтранса отметил, что все заказчики и подрядчики должны подготовиться к работе заранее.

- От подрядчиков требуется стопроцентная готовность к началу работ: заготовка материалов, спецтехники. Места производства работ должны быть обустроены в соответствии с нормативными требованиями и с соблюдением техники безопасности, должен быть порядок на рабочем месте, участки должны иметь паспорт объекта. При ведении работ в районе жилого сектора нужно обеспечить жителям возможность прохода, культура производства должна быть соблюдена, - Александр Зеленин.

Кроме текущего ремонта в новом дорожном сезоне будет отремонтировано еще пять объектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По пожеланиям самих благовещенцев обновить решено было улицу Калинина от Краснофлотской до Тенистой и улицу Воронкова от Новотроицкого шоссе до Тепличной. Также ремонт ждет путепровод на улице Загородной. Чтобы не допустить транспортного коллапса летом власти работают над разведением потоков машин на период работ.

- В течение недели подрядные организации предоставят график производства работ на объектах, для того чтобы мы понимали, в какой период и какие участки будут перекрываться. На основании графика будет смоделирована схема альтернативных маршрутов как для автомобилей, так и для общественного городского транспорта, - подчеркнул министр.

ИСТОЧНИК KP.RU