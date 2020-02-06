Из Хэйхэ в Благовещенск доставили россиянина с признаками заболевания
5 февраля по временному коридору между Благовещенском и Хэйхэ переправили 45 россиян и двух граждан КНР с видом на жительство в России.
- По результатам двойного тепловизионного контроля, у одного россиянина предположительно зафиксированы признаки респираторного заболевания. В настоящее время он госпитализирован и проходит необходимую диагностику, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.
В обратную сторону из России в Китай отправили 32 китайца.
Все новоприбывшие россияне должны будут провести две недели дома на карантине. Их работодатели обязаны предоставить им больничный на это время. Граждане же КНР будут доставлены в карантинный пункт в селе Волково.
ИСТОЧНИК KP.RU