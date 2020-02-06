Из Хэйхэ в Благовещенск доставили россиянина с признаками заболевания

6 Февр. 2020 2020-02-06T06:56:05+03:00

Мужчина был доставлен в медицинское учреждение на диагностику

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5 февраля по временному коридору между Благовещенском и Хэйхэ переправили 45 россиян и двух граждан КНР с видом на жительство в России.

- По результатам двойного тепловизионного контроля, у одного россиянина предположительно зафиксированы признаки респираторного заболевания. В настоящее время он госпитализирован и проходит необходимую диагностику, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

В обратную сторону из России в Китай отправили 32 китайца.

Все новоприбывшие россияне должны будут провести две недели дома на карантине. Их работодатели обязаны предоставить им больничный на это время. Граждане же КНР будут доставлены в карантинный пункт в селе Волково.

ИСТОЧНИК KP.RU