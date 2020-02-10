В Приамурье ожидается сильное потепление и гололед

10 Февр. 2020 2020-02-10T08:01:59+03:00

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О надвигающихся неблагоприятных погодных условиях амурчан предупреждает управление МЧС.

С 9 по 11 февраля по области пройдет серия западных циклонов, которая принесет снег и слабую метель. С 10 по 111 февраля смещение атмосферных фронтов обернется для жителей региона усилением юго-западного и южного ветров до 16 метров в секунду. Местами в северных районах ожидается сильный снег и повышение температуры по области на 8 – 10 градусов. Днем 11 февраля на юге ожидается от 0 до 3 градусов и образование гололедицы.

- Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

Особое внимание рекомендуют проявить дорожникам и автовладельцам. Неопытным водителям советуют вообще воздержаться от поездок.

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ИСТОЧНИК KP.RU