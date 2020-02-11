2020-02-11T04:18:33+03:00
Общество

В Приамурье начались замеры объемов мусора в контейнерах

Данные помогут скорректировать нормативы образования коммунальных отходов
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: amurobl.ruФото: amurobl.ru
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В Приамурье начались зимние замеры объемов твердых бытовых отходов. Всего этапов будет четыре, по одному на каждый сезон. Это необходимо для того чтобы скорректировать нормативы накопления мусора для объектов общественного назначения.

- В связи с неоднократными обращениями предпринимателей в адрес правительства области по поводу завышенных нормативов образования ТКО региональными властями было принято решение о проведении контрольных замеров коммунальных отходов. В рабочие группы, проводящие замеры вошли представители предпринимательского сообщества, общественных организаций и региональных операторов, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

10 февраля рабочие группы начали проводить замеры в Благовещенске, Райчихинске, Сковородино и Ивановском районе. Организует процедуру Государственное бюджетное учреждение Амурской области «Экология».

Результаты исследований будут направлены в Академию коммунального хозяйства имени Памфилова (г. Москва), где специалисты рассчитают новые нормативы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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