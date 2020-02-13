В рамках проекта «Память» установлена судьба нескольких благовещенцев, погибших в годы Великой Отечественной войны
Поучаствовать в проекте «Память» изъявили желание 16 благовещенцев, все они надеются узнать судьбу родственников, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. По семи запросам организаторы акции уже ответили, заявителям предоставили архивные документы и дали рекомендации по дальнейшему поиску.
- Заявки поступают от родственников. Знакомых и друзей пока еще никто не разыскивал. В анкетах имеются «поля со звездочкой», обязательные для заполнения. Если же необходимых данных нет, то переживать не стоит, все равно анкета будет отправлена поисковикам. Ежедневно с утра мы обрабатываем все поступившие за сутки данные и сразу же отправляем их организаторам акции. Как показала практика, на поиски требуется 4-5 дней. Все полученные сведения будут обработаны, перенесены на бумажный носитель и торжественно вручены заявителям, - поясняет председатель Ассоциации пожилых людей, координатора проекта в Благовещенске Сергей Утенбергенов.
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Для этого необходимо будет отправить анкету солдата организаторам проекта «Память» (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU