По факту гибели полицейского в Райчихинске возбуждено уголовное дело
Проводятся необходимые проверки и экспертизы
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По факту гибели полицейского в Райчихинске возбуждено уголовное дело. Расследование будет идти по статье ч. 1 ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».
- В рамках возбужденного уголовного дела будут назначены и проведены необходимые экспертизы, - сообщают в СУ СКР по Амурской области.
Напомним, тело сотрудник полиции было обнаружено в одной из квартир Райчихинска 12 февраля. По предварительной версии, мужчина свел счеты с жизнью. Накануне ему исполнилось 26 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU