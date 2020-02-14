14 Февр. 2020 2020-02-14T04:49:17+03:00

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По факту гибели полицейского в Райчихинске возбуждено уголовное дело. Расследование будет идти по статье ч. 1 ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

- В рамках возбужденного уголовного дела будут назначены и проведены необходимые экспертизы, - сообщают в СУ СКР по Амурской области.

Напомним, тело сотрудник полиции было обнаружено в одной из квартир Райчихинска 12 февраля. По предварительной версии, мужчина свел счеты с жизнью. Накануне ему исполнилось 26 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU