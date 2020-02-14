«Молодежка ОНФ» обнаружила завышенные цены в нескольких аптеках Благовещенска

14 Февр. 2020 2020-02-14T08:34:25+03:00

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Активисты Общероссийского народного фронта проверили цены на маски и противовирусные препараты в нескольких городах Амурской области. Общественники обнаружили фармакологические учреждения, которые незаконно завысили стоимость средств защиты. Эти аптеки работают в Завитинске и Благовещенске.

Проверки прошли с 8 по 11 февраля. Как сообщает ОНФ, рейды проводились в Благовещенске, Свободном, Зее и Завитинске. Общественники изучали уровень цен на самые распространенные препараты: «Тамифлю», «Арбидол», «Ингавирин», «Кагоцел», «Амиксин» и «Ацикловир». Также активисты разговаривали с работниками, опрашивали покупателей.

- По данным наших исследований, стоимость одной маски в амурских аптеках составляет от 8 до 13 рублей, хотя средняя ее стоимость - 1,5 рубля. При этом в трех точках продажи, расположенных в Завитинске, на момент обследования масок не оказалось вообще. Цены на лекарства также отличаются от средних в большую сторону. В некоторых аптечных пунктах стоимость препаратов завышена почти в пять раз. Это касается, в частности, «Ацикловира». Разброс цен на другие противовирусные средства варьируется от нескольких рублей до 300. Также есть препараты, которые в наших аптеках можно купить по цене ниже обычного прайса. Это «Кагоцел» и «Арбидол, - рассказала участница региональной команды «Молодежка ОНФ» Виктория Бондарева.

Все собранные данные со списками нарушителей активисты ОНФ передали в УФАС по Амурской области для дальнейшего изучения и принятия мер.

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ИСТОЧНИК KP.RU