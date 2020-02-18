2020-02-18T06:04:41+03:00
Общество

Из Хэйхэ в Благовещенске перевезли еще 12 россиян

Признаков инфекции у новоприбывших выявлено не было
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: amurobl.ruФото: amurobl.ru
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17 февраля по временному коридору из Хэйхэ в Благовещенск перевезли 12 россиян. Все они прошли двойной тепловизионный контроль, признаков инфекции выявлено не было.

- По аналогичному коридору через смешанный пункт пропуска Благовещенск из России в Китай смогли выехать 16 граждан КНР, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

Напомним, следующие коридоры будут открыты 19 и 21 февраля, с 14.00. Последние автобусы с территории РФ и КНР отправятся в 16:30 по амурскому времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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