Из Хэйхэ в Благовещенске перевезли еще 12 россиян
17 февраля по временному коридору из Хэйхэ в Благовещенск перевезли 12 россиян. Все они прошли двойной тепловизионный контроль, признаков инфекции выявлено не было.
- По аналогичному коридору через смешанный пункт пропуска Благовещенск из России в Китай смогли выехать 16 граждан КНР, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.
Напомним, следующие коридоры будут открыты 19 и 21 февраля, с 14.00. Последние автобусы с территории РФ и КНР отправятся в 16:30 по амурскому времени.
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ИСТОЧНИК KP.RU