2020-02-16T15:05:32+03:00
Общество

В Благовещенске на двух языках помолились о спасении от коронавируса

Службу провел уроженец Пекина иерей Димитрий Чжан
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: blaginform.ruФото: blaginform.ru
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16 февраля в Благовещенском кафедральном соборе прошел первый молебен о спасении от коронавируса. На службу собралось около 20 горожан, в том числе граждан КНР.

Фото: blaginform.ru

Фото: blaginform.ru

Службу провел уроженец Пекина клирик Благовещенского кафедрального собора иерей Димитрий Чжан.

- Русские - наши братья и сестры. Мы молимся о Китае. Мы знаем, что в Китае страшный вирус. Много людей заболели или погибли. Спаси Господи, что вы пришли, - обратился к прихожанам священнослужитель.

Служба шла поочередно на русском и китайском языке.

Фото: blaginform.ru

Фото: blaginform.ru

К слову, по благословению архиепископа Благовещенского и Тындинского Лукиана подобные молебны будут совершаться каждое воскресенье, до тех пор пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется. Объявление об этом на сайте Благовещенской епархии размещено также и на китайском языке: «Дорогие друзья, мы молимся о прекращении эпидемии коронавируса и о реабилитации пациентов во всем мире. Если у вас теплое сердце, мы приглашаем вас принять участие в нашем молитвенном мероприятии».

Фото: blaginform.ru

Фото: blaginform.ru

Кроме того, каждую пятницу в Благовещенском кафедральном соборе совершается акафистное общегородское пение у чудотворной Албазинской иконы Божией Матери. Православные жители Благовещенска молятся о заболевших и о спасении от эпидемии смертельной болезни.

Между тем, в граничащей с Приамурьем провинции Хэйлунцзян за сутки заболели 20 человек. Всего зарегистрировано около 500 случаев заболевания, 14 из них в Хэйхэ.

В сопредельном государстве все еще остаются российские туристы. Для них регулярно организовываются временные коридоры. В ближайшее время пересечь границу как в одну, так и в другую сторону можно будет 17, 19 и 21 февраля. Всем прибывшим пройдется провести две недели на карантине. Для граждан Китая организованы карантинные пункты в селе Волково и городе Зея. Россияне должны наблюдать за своим здоровьем дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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