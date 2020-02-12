В Приамурье из-за коронавируса овощи подорожали сильнее, чем в других регионах

12 Февр. 2020 2020-02-12T08:37:35+03:00

Проблемы с ценами на помидоры и огурцы были также в Хабаровском крае и ЕАО

Изменить размер текста: A A

Амурская область вошла в список регионов, где овощи из-за коронавируса резко подорожали. Рост цен связан с закрытием границы. Проблему с Приамурьем разделили также Хабаровский край и Еврейская автономная область, сообщает ФАС России.

Когда стало известно о росте цен на Дальнем Востоке, Федеральная антимонопольная служба начала работу по контролю над ситуацией. Еженедельно проверяли розничные цены на социально значимые продукты, которые поставляли из Китая.

Также была создана горячая линия, на которую любой неравнодушный мог сообщить о повышении цен на товары первой необходимости. В настоящее время «горячие линии» открыты на сайтах Амурского, Бурятского, Еврейского, Забайкальского, Магаданского, Приморского, Сахалинского, Хабаровского и Якутского УФАС России. Сильнее всего цены на овощи поднялись в Приамурье, Еврейской автономной области и Хабаровском крае. В настоящее время специалисты выясняют причины скачка цен.

Незначительный рост цен был также в Магаданской, Сахалинской областях, Республике Бурятии, Забайкальском крае.

По остальным продуктам во всех регионах ДФО стабильная ситуация. С предпринимателями сотрудники ФАС провели разъяснительную беседу и отметили, что использовать ситуацию с коронавирусом для собственной выгоды недопустимо.

На 10 февраля в проблемных регионах, таких как Хабаровский и Приморский края, Амурская и Еврейская автономная области, цены начали снижаться и приближаются к прежнему уровню.

- За счет активных действий территориальных органов ФАС России цены на продовольствие в Дальневосточном федеральном округе стабилизировались. Официальные данные о результатах мониторинга и тех мерах, которые были предприняты региональными управлениями, поступят к нам 17 февраля 2020 года, - прокомментировала начальник Управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко.

Телефон горячей линии Управления Федеральной Антимонопольной службы по Амурской области 52-00-84.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Между Приамурьем и Китаем опустился железный занавес?

Приведет ли закрытие китайской границы к дефициту и кризису туризма (подробности)

В Приамурье из Китая завезли овощи и материалы для газоперерабатывающего завода

Ориентировочно в ограниченном режиме грузоперевозки будут работать до 1 марта (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU