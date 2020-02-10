В Приамурье из Китая завезли овощи и материалы для газоперерабатывающего завода

9 февраля из Китая в Благовещенск прибыли две машины с овощами и 11 грузовиков с материалами для газоперерабатывающего завода. В обратную сторону было отправлено 33 машины – 30 с соей и три с пиломатериалами.

- Перевозка скоропортящейся плодово-овощной продукции осуществляется только российскими транспортными средствами российскими водителями с загрузкой транспортных средств в пределах пункта пропуска Хэйхэ и убытием на территории РФ в этот же день, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

Специалисты Роспотребнадзора разработали подробную инструкцию для владельцев и водителей транспорта, работающих на международных перевозках.

Грузоперевозки между пунктами пропуска Благовещенск – Хэйхэ и Поярково – Сюнькэ будут работать ежедневно с 8.00 до 11.00. При этом российская сторона будет принимать не более 20 китайских машин. Все они должны разгрузиться на территории благовещенского Торгового порта и в тот же день уехать обратно. В таком режиме грузоперевозки будут работать ориентировочно до 1 марта.

Напомним, после закрытия границы на полках амурских магазинов возник дефицит некоторых овощей, а цены поднялись в разы. В частности за килограмм огурцов продавцы просили до 500 рублей. Информацию об этом местные власти передали в федеральный минэкономразвития. Сотрудники управлении Федеральной антимонопольной службы провели проверки, нескольким предпринимателям выписали штрафы.

Еще до возобновления поставок из Китая правительство области организовало завоз из других регионов и стран. Сейчас стоимость овощей возвращается к норме. В частности, сейчас килограмм огурцов стоит максимум 350 рублей, помидоров – 250 рублей, капусты – 65 рублей, лука – 60 рублей. Но во многих точках продаж можно найти овощи по более низкой цене.

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