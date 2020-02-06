Грузоперевозки между Благовещенском и Хэйхэ будут восстановлены

В правительстве Приамурья обсудили ситуацию, связанную с действующим на территории КНР коронавирусом. В частности, было озвучено, что в ближайшее время возобновятся поставки овощей из Китая, которых так не хватало амурчанам. Напомним, после закрытия границы овощные ряды в магазинах области значительно поредели. А цены на оставшиеся огурцы и помидоры увеличились в разы.

Сейчас власти прорабатывают вопрос открытия границы для грузовиков.

- Вчера у нас состоялся координационный совет по двум пунктам пропуска, это Благовещенск и Поярково. Обсудили возможность возобновить работу грузового направления с соблюдением всех возможных мер предосторожности. Определенные схемы выработаны, сейчас они уточняются, согласовываются, - рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева. - Сразу скажу, что это будет не полноценная работа грузового направления. Будут введены определенные ограничения по количеству прибывающих из Китая машин. Выехать за пределы пункта пропуска они не смогут. Также мы будем минимизировать присутствие китайских водителей и сопровождающих лиц. Точные даты возобновления грузоперевозок сообщим в ближайшее время.

При благоприятном стечении обстоятельств грузоперевозки могут возобновиться уже 7 февраля.

Своих не бросим

Между тем, продолжается организация временных коридоров для россиян желающих вернуться через благовещенских пункт пропуска, а также граждан КНР с видом на жительство в России.

Последний такой коридор был организован 5 февраля. Министерство экономического развития и внешних связей продолжает принимать звонки от сограждан, оставшихся на территории КНР. Туристы сообщают не только о своем желании пересечь границу, но и о проблемах, с которым им приходится сталкиваться в Хэйхэ. В частности, это касается гостиниц: многие из них отказываются принимать россиян.

- Наши китайские партнеры, не смотря на сложности, не отказывают россиянам, стараются помогать. В настоящее время в городе работают две гостиницы, которые готовы принимать россиян. Это гостиница «Вэньсинь» и «Ида». Есть контактное лицо в канцелярии иностранных дел Хэйхэ, это русскоговорящий сотрудник Цао Лэй, который готов получать обратную связь от россиян. Мы рекомендуем туристам, которые направляются в Хэйхэ, заранее сообщать об этом и нам на горячую линию и в канцелярию Хэйхэ, - говорит Екатерина Киреева. – Наши китайские коллеги помогают по расселению, по организации питания. И даже сейчас мы получили информацию, что помогают финансово. У отдельных граждан возникли проблемы с деньгами, и китайская сторона выделила им средства.

Сейчас, по данным министерства, границу желают пересечь около 20 туристов. В ближайшую неделю для них будет организован коридор. Точная дата станет известна за 24 часа до открытия границы.

Всех на карантин

Прибывающие из КНР граждане в обязательном порядке проходят двойной контроль и обследование, а также садятся на карантин. Для китайцев организовано два карантинных пункта в селе Волково и городе Зея.

Под них оборудовали помещения медорганизаций, которые пустовали. Сейчас двухнедельный карантин в них проходит 16 человек.

- Важно понимать, что это абсолютно здоровые люди. В изоляторы они помещены в превентивных целях. Для них созданы все условия для проживания, питания и медицинского обеспечения, их охраняют органы полиции, - подчеркнула руководитель управления Роспортебнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

Тем временем, жители села Волково будут получать медицинскую помощь в мобильном пункте, который уже работает в селе и будет функционировать все время действия карантина.

Граждане России, въехавшие из КНР, обязаны в течение двух недель оставаться дома и наблюдаться в поликлиниках амбулаторно.

Коронавируса нет

Также глава амурского управления Роспотребнадзора рассказала о эпидемиологической ситуации в области.

- Ситуация в области спокойная, но отмечается нарастание заболеваемости респираторными инфекциями. Это закономерный процесс, который мы прогнозируем. Обусловлен он циркуляцией гриппа, наряду с этим циркулирует группа вирусов не гриппозной этиологии, - сообщила Ольга Курганова. - Относительно ситуации, которая связана с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в КНР. На сегодняшний день такого заболевания на территории Амурской области не выявлено. В рамках санитарно-карантинного контроля с начала года у нас досмотрено около 25 тысяч лиц, которые прибывают из КНР. Из них около шести тысяч это граждане Китая и остальные россияне. Заболевших среди них нет.

Ранее сообщалось о туристе из России, у которого была выявлена высокая температура. С пункта пропуска он был доставлен в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него респираторную инфекцию, вызванную РС-вирусом.

Масок не хватает

В то же время в области все еще ощущается дефицит медицинских масок.

- К сожалению, ситуация с масками у нас действительно напряженная. Напоминаю, что у нас сейчас сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. В конце января в аптечную сеть поступило порядка миллиона масок, практически все они были раскуплены за неделю. К 7 февраля ожидается поступление масок в аптечную сеть «Амурфармацеи» и «Твоя аптека», - рассказала зампред правительства Юлия Рябинина. - На уровне российской федерации констатируется факт, что масок недостаточно.

Также зампред отметила, что поступают жалобы от амурчан на рост цен на медицинские маски. За ситуацией следят сотрудники управления Росздравнадзора и УФАС.

В министерство здравоохранения России уже подана заявка от Приамурья на поставку пяти миллионов масок.

КОНКРЕТНО

Куда звонить, оставшимся в Хэйхэ

Сотрудник канцелярии иностранных дел Народного Правительства г.Хэйхэ Цао Лэй +86-13100945121;

Посольство РФ в КНР (г.Пекин) +86-10-6532-20-51, +86-10-6532-13-81;

Генеральное консульство РФ в г.Харбин +86-451-5862-27-70;

Телефон горячей линии Правительства Амурской области 8-914-556-16-66.