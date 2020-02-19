2020-02-19T03:51:32+03:00
Общество

С 22 февраля в Благовещенске начнется ремонт путепровода на Загородной

Для проезда будут закрыты две полосы из четырех
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: благовещенск.рфФото: благовещенск.рф
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22 февраля в областном центре начнется масштабный ремонт путепровода на улице Загородная. Дорога была построена еще в 1985 году и требует капитального ремонта.

- Для проезда будут закрыты две полосы из четырех на участке протяженностью 361 метр – от магазина «Дом Дача» до переулка Корейского. На путепроводе выставят барьерные ограждения, установят временные дорожные знаки, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

В случае необходимости проезд будет закрыт полностью.

В городской мэрии обсудили организацию дорожного движения на время ремонта. По мнению властей оптимальным будет перераспределение потока машин на магистрали улиц Мухина, Калинина, Магистральная (с последующим выходом на Театральную), Кольцевая (с последующим перераспределением потоков на улицы Театральная и Чайковского), а также на улицу 50 лет Октября через Тенистую. Также прогнозируется увеличение нагрузки на улицы Шевченко, Кузнечную.

- Предстоит большая работа по ремонту путепровода. Пока сложно спрогнозировать полный объем тех мероприятий, которые необходимо будет провести на объекте, – отметила Валентина Калита. – В этот период каждому автовладельцу важно продумать свой маршрут движения, который, конечно, будет длиннее привычного. Но ремонт путепроводу необходим. Все масштабные ремонты этого года делаются, в первую очередь, для обеспечения безопасности дорожного движения в городе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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