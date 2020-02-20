Благовещенцам предлагают выбрать территорию для благоустройства

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:41:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Благовещенске стартует голосование по выбору территории для благоустройства. В список вошли площадки, которые чаще всего называли горожане в ходе опроса. Свое мнение высказали около трех тысяч благовещенцев.

В результате на голосование было выдвинуто шесть территорий: сквер водников (Ленина,61); территория в микрорайоне «Солнечный» в районе нового корпуса детского сада № 60; сквер «Бабочка»; сквер, расположенный на пересечении улиц Калинина и Октябрьской; «сквер Приемыхова» (улица 50 лет Октября – улица Красноармейская); Моховая Падь, территория, прилегающая к ручью Буяновский и домам.

- Электронное голосование пройдет с 22 по 29 февраля на сайте администрации Благовещенска. Каждый участник рейтингового голосования может выбрать до трех понравившихся территорий, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Благовещенцы могут поучаствовать в составлении программы развития транспорта

Проект будет готов летом 2020 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU