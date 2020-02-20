Благовещенцам предлагают выбрать территорию для благоустройства
В Благовещенске стартует голосование по выбору территории для благоустройства. В список вошли площадки, которые чаще всего называли горожане в ходе опроса. Свое мнение высказали около трех тысяч благовещенцев.
В результате на голосование было выдвинуто шесть территорий: сквер водников (Ленина,61); территория в микрорайоне «Солнечный» в районе нового корпуса детского сада № 60; сквер «Бабочка»; сквер, расположенный на пересечении улиц Калинина и Октябрьской; «сквер Приемыхова» (улица 50 лет Октября – улица Красноармейская); Моховая Падь, территория, прилегающая к ручью Буяновский и домам.
- Электронное голосование пройдет с 22 по 29 февраля на сайте администрации Благовещенска. Каждый участник рейтингового голосования может выбрать до трех понравившихся территорий, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.
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ИСТОЧНИК KP.RU