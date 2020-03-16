Минобразования Приамурья: Закрывать школы области из-за вируса пока нет нужды

16 Март 2020 2020-03-16T05:28:30+03:00

Сейчас амурчане страдают больше от ОРВИ и гриппа, чем от нового вируса. Фото: pixabay.com

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В субботу, 14 марта, Министерство просвещения РФ рекомендовало регионам при необходимости временно переходить на дистанционное обучение, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Однако в Амурской области школы, колледжи и другие учебные заведения работают в прежнем режиме. В региональном министерстве образования и науки считают, что подобные меры в Приамурье преждевременны:

– На сегодняшний день острой необходимости в закрытии образовательных организаций и переходе на дистанционное обучение в Амурской области нет. В регионе ведется ежедневный мониторинг заболеваемости в разрезе каждого учебного заведения. Все решения будут приниматься с учетом позиции амурского управления Роспотребнадзора, – рассказали в пресс-службе министерства.

Сейчас в Амурской области не выявлено ни одного заразившегося новой коронавирусной инфекцией. Ранее сообщалось, что более 600 человек в регионе были обследованы на новую коронавирусную инфекцию – результат отрицательный.

– За прошедшую неделю (с 09.03.2020 по 15.03.2020 – прим. ред.) через временно отрытые «коридоры» пассажирского пункта пропуска города Благовещенск из КНР прибыло 29 граждан, в отношении которых специалистами санитарно-карантинного контроля управления Роспотребнадзора по Амурской области проведен двойной тепловизионный контроль и осмотр медицинскими работниками. За всеми прибывшими организовано проведение ежедневного медицинского осмотра и лабораторное обследование на новую коронавирусную инфекцию, – сообщили на сайте областного управления Роспотребнадзора.

Управлением проводится ежедневный мониторинг заболеваемости респираторными инфекциями среди лиц, прибывших из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран и обратившихся за медицинской помощью в течение 14 дней после прибытия. Все обратившиеся за оперативно обследуются на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. Установлено, что заболевания у данных граждан вызваны гриппом А и В и другими респираторными вирусами.

ИСТОЧНИК KP.RU