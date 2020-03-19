Студенты амурских колледжей с 23 марта начнут учиться удаленно

19 Март 2020 2020-03-19T07:37:48+03:00

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В Приамурье перевод на дистанционное обучение с 23 марта коснется и студентов коллежей. Пока речь идет о десяти организациях среднего профессионального образования, подведомственных региональному Минобрнауки. Учебный план других ссузов будет зависеть от решения их учредителей.

- Учиться удаленно с использованием дистанционных образовательных технологий со следующей недели начнут 13 тысяч студентов. Подробные инструкции об организации обучения руководителям колледжей дадут завтра на совещании в министерстве образования и науки области, - рассказали в региональном правительстве.

Напомним, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в Амурской области, ранее были внесены изменения в образовательный процесс всех школ региона. С 23 марта до 12 апреля юные амурчане не будут посещать образовательные организации. Из указанного периода семь дней школьники будут отдыхать на каникулах, оставшиеся две недели – учиться дистанционно.

Посещение занятий в организациях дополнительного образования тоже будет ограничено, а где возможно – будет введено дистанционное обучение. Так, на удаленную работу перейдет детский технопарк «Кванториум-28».

Вместе с тем, детские сады продолжают работать без изменений – по утрам каждого ребенка обследуют на наличие признаков заболеваний.

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ИСТОЧНИК KP.RU