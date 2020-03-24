2020-03-24T09:16:22+03:00
Происшествия

Амурчанина обвиняют в разбое и убийстве двух пенсионерок

Убийство он совершил ради денег
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Обвиняемый дал признательные показания. Фото: DepositPhotosОбвиняемый дал признательные показания. Фото: DepositPhotos
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Амурские следователи завершили расследование убийств двух пожилых женщин в областной столице. В преступлении обвиняется 22-летний благовещенец. В ближайшее время уголовное дело направят в суд.

Согласно материалам уголовного дела, в июле прошлого года обвиняемый испытывал материальные трудности и решил исправить ситуацию при помощи нападения на пенсионерок. Так, 27 июля 2019 года он увидел на улице пожилую женщину, незаметно проследовал за ней к ее квартире в селе Чигири. Когда 84-летняя женщина открыла ему дверь, мужчина напал на нее, избил и задушил. После этого он обыскал квартиру, похитил деньги и ценности на сумму более 3 тысяч рублей.

- На следующий день обвиняемый встретил на улице 79-летнюю женщину и незаметно проследовал за ней к квартире, расположенной в одном из домов города Благовещенск, - сообщают в пресс-службе СК РФ по Амурской области. - После того как женщина открыла ему дверь, мужчина напал на нее и, используя принесенный с собой нож, нанес ей множественные удары. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте преступления. После этого мужчина похитил денежные средства и ценности на сумму более 80 тысяч рублей, находящиеся в квартире.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину, подробно показал свои действия при проверке показаний на месте преступления. В отношении него судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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