За торговыми центрами в Приамурье усилят контроль

30 Март 2020 2020-03-30T06:10:27+03:00

Торговые центры Благовещенска на карантине с 30 марта по 5 апреля Фото: Сергей ПЕТРОВ

Власти хотят закрыть все, кроме магазинов и аптек

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Накануне, 29 марта, в Благовещенске прошло заседание рабочей группы оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в регионе. Напомним, ранее стало известно о первом заболевшем COVID-19, зараженная женщина прилетела на московском рейсе, отдыхала она в Марокко.

Рабочая группа в связи с изменением санитарно-эпидемиологической обстановки предложила губернатору Амурской области Василию Орлова ужесточить ограничения в отношении торговых центров.

- Предлагаем разрешить в них исключительно розничную продажу продуктов питания и деятельность расположенных в них аптек и аптечных пунктов, - заявили в оперштабе.

Пока, принял ли решение губернатор об ужесточении мер, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU