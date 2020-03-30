За торговыми центрами в Приамурье усилят контроль
Накануне, 29 марта, в Благовещенске прошло заседание рабочей группы оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в регионе. Напомним, ранее стало известно о первом заболевшем COVID-19, зараженная женщина прилетела на московском рейсе, отдыхала она в Марокко.
Рабочая группа в связи с изменением санитарно-эпидемиологической обстановки предложила губернатору Амурской области Василию Орлова ужесточить ограничения в отношении торговых центров.
- Предлагаем разрешить в них исключительно розничную продажу продуктов питания и деятельность расположенных в них аптек и аптечных пунктов, - заявили в оперштабе.
Пока, принял ли решение губернатор об ужесточении мер, неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU