Волонтерам отдали четыре авто из гаража амурского Правительства

1 Апр 2020 2020-04-01T08:32:16+03:00

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В среду, 1 апреля, медбригады получили еще 7 автомобилей из автопарка амурского Правительства. Другие четыре машины планировалось направить в распоряжение волонтеров. Три машины остались в резерве.

Все водители проходят медобследование, их обеспечили средствами индивидуальной защиты, в салонах автомобилей проводится обработка.

«На вчерашний день по области волонтерами было отработано 13 заявок, 9 из них по Благовещенску. В основном амурчане просили привезти лекарства и продукты питания. На сегодняшнее утро пока что одна заявка в работе», - рассказала руководитель Ресурсного центра развития добровольчества Амурской области Дарья Енина.

Напомним, отдавать автомобили из гаража Правительства на помощь медицинским службам и добровольцам решил губернатор Василий Орлов.

«Измененный режим работы и отмена командировок сотрудников исполнительных органов власти по области позволили направить авто на помощь медикам. Задействованы и все дежурные машины. Расходы по содержанию автомобилей, ГСМ, ремонт (если потребуется), дезинфекцию, зарплаты водителей берет на себя Правительство Амурской области. Все автомобили отправляются в соответствии с заявками, ограничений по количеству нет», - сказал руководитель аппарата губернатора области и Правительства области Андрей Дюмин.

ИСТОЧНИК KP.RU