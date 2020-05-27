Траву в Благовещенске скосят на неделю позже, чтобы сохранить одуванчики
Городские газоны покрыл яркий ковёр одуванчиков, и чтобы сохранить природную красоту, власти города решили сдвинуть сроки скашивания травы на неделю. За это время одуванчики, в основном, отцветут, объяснили в пресс-службе мэрии Благовещенска.
Между тем, в областной столице начали высаживать цветочную рассаду. Работы уже проведены в сквере у Центра эстетического воспитания детей, на площади Победы, в сквере за зданием Правительства Амурской области. Сегодня специалисты трудятся над оформлением клумбы на городской набережной в районе бронекатера.
До середины июня город украсят рудбекия, тагетис, петуния, плющ, папоротник, портулак, иризиния, хлорофитум – всего около 15 видов цветочных культур. Общая площадь цветников составит примерно 7 тысяч квадратных метров.
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ИСТОЧНИК KP.RU