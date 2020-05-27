2020-05-27T09:37:51+03:00
Общество

Траву в Благовещенске скосят на неделю позже, чтобы сохранить одуванчики

За это время они успеют отцвести
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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А еще за эту неделю в городе высадят всю цветочную рассаду. Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВАА еще за эту неделю в городе высадят всю цветочную рассаду. Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Городские газоны покрыл яркий ковёр одуванчиков, и чтобы сохранить природную красоту, власти города решили сдвинуть сроки скашивания травы на неделю. За это время одуванчики, в основном, отцветут, объяснили в пресс-службе мэрии Благовещенска.

Между тем, в областной столице начали высаживать цветочную рассаду. Работы уже проведены в сквере у Центра эстетического воспитания детей, на площади Победы, в сквере за зданием Правительства Амурской области. Сегодня специалисты трудятся над оформлением клумбы на городской набережной в районе бронекатера.

До середины июня город украсят рудбекия, тагетис, петуния, плющ, папоротник, портулак, иризиния, хлорофитум – всего около 15 видов цветочных культур. Общая площадь цветников составит примерно 7 тысяч квадратных метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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