Официально запретить курение планируют в парках и скверах Приамурья

9 Июль 2020 2020-07-09T10:45:02+03:00

Законопроект приняли, но пока только в первом чтении. Фото: admblag.ru

Также нельзя будет курить на остановках общественного транспорта и в радиусе 10 метров вокруг них

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Комитет социальной политики Законодательного собрания региона разработал проект закона об ограничении курения табака и использования кальянов в общественных местах на территории Амурской области.

Согласно документу, парламентарии предлагают сделать свободными от табачного дыма площади, набережные, скверы, парки, а также парковки возле них. Также нельзя будет курить на остановках общественного транспорта и в радиусе 10 метров вокруг них, на расстоянии менее 10 метров от входов в здания государственной власти и на парковках возле госучреждений. Отдельным пунктом планируется запретить курение во время культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных и иных массовых мероприятий в любых общественных местах.

Председатель комитета Андрей Рудь прокомментировал:

- Закон родился из обращений со стороны органов местного самоуправления, в частности, администрации города Благовещенска. Впрочем, мы и сами видим, что случаи курения в общественных местах, особенно курения кальяна, в последнее время участились. Федеральный закон дает нам право устанавливать дополнительные ограничения, и мы решили, что пришло время им воспользоваться.

В четверг, 9 июля, законопроект был рассмотрен и единогласно рекомендован к принятию законодательным собранием в первом чтении.

ИСТОЧНИК KP.RU