2020-07-24T04:36:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Благовещенске с 24 июля откроются столовые

Но нужно соблюдать немало требований
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А вы уже придумали, куда пойдете на обед? Фото: www.instagram.com/minekonomamur/А вы уже придумали, куда пойдете на обед? Фото: www.instagram.com/minekonomamur/
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С 24 июля в областной столице разрешена работа столовых. Распоряжение губернатора о новых послаблениях в работе заведений общественного питания подписано сегодня Василием Орловым.

- Благодаря тому, что предприниматели с пониманием и должной ответственностью продолжают относиться ко всем нормам и правилам недопущения распространения коронавирусной инфекции, мы видим возможность для открытия все большего числа заведений общепита. Ранее это уже коснулось летних веранд, а также кафетериев и кофеен площадью до 50 квадратных метров. Теперь к работе с соблюдением всех требований Роспотребнадзора могут вернуться и столовые Благовещенска, - рассказала заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Татьяна Величко.

Вместе с тем, предпринимателей призывают обеспечивать наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств, антисептиков и средств индивидуальной защиты. Кроме этого важно проводить ежедневный термометрический контроль сотрудников, влажную уборку с применением дезинфицирующих средств каждые 2 часа, контроль за использованием средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции между сотрудниками и посетителями, а также регулярная обработка рук кожными антисептиками.

Специалисты министерства напоминают об административной ответственности в случае допущения нарушений. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, а на должностных лиц от 10 до 50 тысяч рублей. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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