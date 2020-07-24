В Благовещенске – 13: За сутки коронавирус подтвердился у 28 амурчан

Сейчас врачи обследуют 1185 человек, контактировавших с больными. Фото: pexels.com

В пятницу, 24 июля, в Амурской области коронавирус выявили у 28 жителей. Инфекция подтвердилась у 13 пациентов из Благовещенска, четырех из Тынды. По два человека заразились в Прогрессе, Свободном и Серышевском районе (пгт. Серышево и с. Томское), по одному – в Белогорске, Райчихинске, Свободненском районе (с. Климоуцы), Константиновском районе (с. Константиновка) и Ивановском районе (с. Богородское).

Таким образом, с начала пандемии в Приамурье зафиксировано 2534 случая новой коронавирусной инфекции. У 50,2% пациентов она протекает в виде пневмонии, у 39,7% - в виде ОРВИ, у 10,1% - бессимптомно. Отмечается увеличение доли случаев с тяжелым течением заболевания. При этом 1452 человека выздоровели и выписались из стационара.

Число летальных исходов за сутки не увеличилось – с начала пандемии от COVID-19 скончались 39 человек в Амурской области. Из них 64% приходится на лиц старше 65 лет, уточняют в региональном Роспотребнадзоре.

Сейчас врачи обследуют 1185 человек, контактировавших с больными. Из контактных 1143 человека изолируются по месту жительства, 42 – в изоляторах.