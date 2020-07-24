Авиакомпания «Северный Ветер» вернет пассажирам отмененных рейсов всю стоимость билета

24 Июль 2020 2020-07-24T09:28:48+03:00

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В адрес аэропорта Благовещенск поступил ответ от ООО «Северный Ветер», с объяснением причины отмен рейсов перевозчиком на маршруте Москва – Благовещенск – Москва.

- На фоне сложившихся обстоятельств мы наблюдаем снижение спроса со стороны населения на авиаперевозки по маршруту Москва — Благовещенск. Принимая во внимание факторы, оказывающие влияние на стоимость выполнения полетов на этой линии, а именно: удаленность аэропорта назначения, и, как следствие, необходимость использования дальнемагистральных воздушных судов, наша авиакомпания была вынуждена принять решение о временной приостановке выполнения полетов по данному маршруту. Несмотря на это, наша команда продолжает работать над поиском возможности возобновления рейсов, — рассказали в авиакомпании.

Напомним, две недели назад авиакомпания «Северный ветер» начала информировать пассажиров об отмене рейсов на август-сентябрь и по пересадке пассажиров в июле на рейсы других авиаперевозчиков на маршруте Москва – Благовещенск – Москва через смс-сообщения. За разъяснением действий авиакомпании аэропорт и региональный Минтранс обратились в адрес руководства компании. Было отмечено, что принято решение отменить все рейсы в период с 5 августа по 30 сентября.

Авиакомпания «Северный Ветер» обращает внимание на то, что пассажирам отмененных рейсов предоставляется возможность возврата полной стоимости авиаперелета. Для пассажиров, забронировавших перелёт с датой вылета до 1 августа 2020 года, в качестве альтернативы обеспечивает возможность пересадки на рейсы других авиакомпаний.

ИСТОЧНИК KP.RU