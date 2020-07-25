В Приамурье коронавирусом заболели еще 32 человека

25 Июль 2020 2020-07-25T09:51:23+03:00

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В субботу, 25 июля, новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 32 жителей Амурской области. Новые случаи выявлены в трёх городах и семи сёлах и посёлков городского типа. Общее число заразившихся «ковидом» в регионе достигло 2566 случаев.

Отмечается увеличение доли случаев с тяжелым течением заболевания. В частности, пневмонии наблюдается у 50,5% пациентов, ОРВИ - у 39,5%, бессимптомная форма - у 9,9%. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет.

При этом 1486 человек выписаны из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев от COVID-19 составляет 39 человек, из них 64% приходится на лиц старше 65 лет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Новые случаи коронавируса в Приамурье:

г. Благовещенск +16

г. Свободный +6

г. Белогорск +2

Благовещенский район (с. Усть-Ивановка) +2

пгт. Прогресс +1

Серышевский район (пгт. Серышево) +1

Ромненский район (с. Ромны) +1

Селемджинский район (с. Токур) +1

Ивановский район (с. Среднебелое) +1

Тамбовский район (с. Тамбовка) +1

ИСТОЧНИК KP.RU