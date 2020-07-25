В Приамурье коронавирусом заболели еще 32 человека
В субботу, 25 июля, новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 32 жителей Амурской области. Новые случаи выявлены в трёх городах и семи сёлах и посёлков городского типа. Общее число заразившихся «ковидом» в регионе достигло 2566 случаев.
Отмечается увеличение доли случаев с тяжелым течением заболевания. В частности, пневмонии наблюдается у 50,5% пациентов, ОРВИ - у 39,5%, бессимптомная форма - у 9,9%. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет.
При этом 1486 человек выписаны из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев от COVID-19 составляет 39 человек, из них 64% приходится на лиц старше 65 лет.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Новые случаи коронавируса в Приамурье:
г. Благовещенск +16
г. Свободный +6
г. Белогорск +2
Благовещенский район (с. Усть-Ивановка) +2
пгт. Прогресс +1
Серышевский район (пгт. Серышево) +1
Ромненский район (с. Ромны) +1
Селемджинский район (с. Токур) +1
Ивановский район (с. Среднебелое) +1
Тамбовский район (с. Тамбовка) +1
ИСТОЧНИК KP.RU