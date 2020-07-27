2020-07-27T05:17:39+03:00
Досуг

Продажа билетов на фестиваль «Золотая маска» стартовала в Благовещенске

На амурских сценах выступят актёры из Москвы и Санкт-Петербурга
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Сцена из спектакля «Записки юного врача». Фото: goldenmask.ruСцена из спектакля «Записки юного врача». Фото: goldenmask.ru
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В Благовещенске открылась продажа билетов на спектакли фестиваля «Золотая маска». Крупнейший театральный фестиваль приедет в Амурскую область впервые. С 1 по 17 сентября пройдут гастроли в Благовещенске, а также в небольших городах Белогорске, Тынде и Зее. Фестиваль проходит в рамках Программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке.

В рамках фестиваля амурские зрители увидят семь спектаклей различной жанровой направленности. Часть из них поставят на сцене Общественно-культурного центра, другую часть – в Амурском областном театре драмы. В частности, фестиваль привезет в Благовещенск спектакли:

«Пролетный гусь» (16+). Тонкий и щемящий спектакль, поставленный по двум рассказам писателя Виктора Астафьева – «Пролетный гусь» и «Бабушкин праздник». Он показывает жизнь советского человека во всём её драматизме, не забывая, впрочем, о светлых моментах.

Где и когда: Амурский театр драмы, 1 и 2 сентября в 18.30

«Метод Грёнхольма» (18+). Действие спектакля разворачивается в офисе крупной фирмы, куда хотят устроиться четыре персонажа. Они проходят через ряд тяжелых испытаний, никто из них не может покинуть пустой таинственной приемной, но остаться должен только один.

Где и когда: Общественно культурный центр, 5 сентября в 18.00

«Обещание на рассвете» (16+). Спектакль по культовому роману Ромена Гари «Обещание на рассвете» рассказывает об отношениях сына и матери. Требовательная женщина, которая бесконечно верит в гениальность собственного сына, она толкнет его на огромные достижения, но также и на трагическое будущее.

Где и когда: Амурский театр драмы, 5 и 6 сентября в 18.00

«Материнское поле» (16+). Спектакль поставлен по одноименной повести Чингиза Айтматова. Пацифист, в своем спектакле он выступает против насилия и войны и показывает последнюю без прикрас, во всём её ужасе. Война заберет у главной героини бесконечно многое, а останется ли что-то после – узнают только зрители.

Где и когда: Амурский театр драмы, 8 сентября в 18.30

«Шербурские зонтики» (16+). Первая российская театральная версия всемирно известного мюзикла Мишелья Леграна и Жака Деми расскажет историю любви продавщицы зонтов Женевьев и автомеханика Ги. Молодого человека забирают в армию и отправляют в Алжир. Женевьева узнает о своей беременности, а вестей от любимого всё нет, - и тогда она соглашается на брак с другим мужчиной.

Где и когда: Общественно-культурный центр, 9 и 10 сентября в 18.30

«Пигмалион» (16+). Поставленный по одноименной пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион» отвечает на вопрос - может ли простая цветочница с улицы всего за несколько месяцев преобразиться так, чтобы ее представили на светском приеме как настоящую графиню, и никто не заметил бы подвоха.

Где и когда: Общественно-культурный центр, 12 и 13 сентября в 18.00

«Записки юного врача» (16+). Спектакль «Записки юного врача» создан по рассказам Михаила Булгакова. Главный герой повествования – молодой человек, который совсем недавно получил медицинское образование и был направлен на работу врачом в провинцию, в самую её глушь. Ещё вчера он был студентом, а сегодня – единственный доктор во всей округе. Чтобы студент стал опытным врачом, потребуются годы практики. Но у него нет столько времени, ему необходимо стать хорошим доктором в короткие сроки.

Где и когда: Амурский театр драмы, 11 сентября в 18.30

Приобрести билеты можно в кассах и на сайтах Общественно-культурного центра и Амурского областного театра драмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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