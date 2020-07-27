2020-07-27T05:26:00+03:00
Общество

ЕГЭ по физике на 100 баллов сдал выпускник из Белогорска

В Приамурье поступили новые результаты госэкзамена
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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К ответственному моменту дети готовились за годы до выпуска. Фото: правительство Амурской областиК ответственному моменту дети готовились за годы до выпуска. Фото: правительство Амурской области
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Новые результаты Единого государственного экзамена стали известны в Амурской области. По итогу испытаний к десяти уже имеющимся стобалльникам ЕГЭ присоединился еще один – выпускник школы города Белогорска сдал на 100 баллов физику.

- Экзамен по физике был четвертым по счету (после информатики, русского языка и математики). К этому времени мое волнение уже полностью сошло на «нет», тем более что задания были для меня знакомыми – все в рамках школьной программы. Готовился я усиленно два года и вот результат – 100 баллов, – поделился выпускник гимназии №1 города Белогорска Максим Дударь. – Мне интересны IT-технологии и все, что с этим связано, поэтому и свою дальнейшую профессиональную жизнь хочу связать с этим направлением.

Высокобалльниками ЕГЭ по физике стали два выпускника из Благовещенска и один из Свободного.

Также стали известны результаты госэкзамена по истории. К 100-балльному были близки три выпускника из областного центра и пгт Серышево.

- Несмотря на дистанционное обучение, ЕГЭ в этом году амурские выпускники сдают лучше, чем в предыдущие. Средний балл по всем предметам, в том числе по физике и истории, вырос, - прокомментировала заместитель министра образования и науки Амурской области Лариса Закирова.

Напомним, ранее максимальный результат на госэкзамене по русскому языку набрали восемь выпускников, по информатике – два. Очередные итоги ЕГЭ ожидаются не позднее 30 июля. К этой дате станут известны результаты по обществознанию и химии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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