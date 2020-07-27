Василий Орлов: Видеонаблюдение на стройплощадках Приамурья повышает ответственность подрядчиков

27 Июль 2020 2020-07-27T09:33:57+03:00

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Видеонаблюдение на строительных площадках Амурской области позволяют оперативно выявлять и исправлять недочеты, что существенно повышает качество строительных работ. Сейчас камеры устанавливают в 13 районах области – на площадках, где по поручению главы региона Василия Орлова возводятся 26 ФАПов.

- На двух таких объектах видеонаблюдение установлено. На остальных уже заключены договоры на установку данного оборудования. В ближайшие две недели работы в режиме онлайн можно будет контролировать на большинстве объектов. Это поможет значительно сэкономить людской ресурс — проверяющие будут выезжать на объекты только по установленному плану. А текущую работу оценят онлайн», — подчеркнул министр строительства и архитектуры Амурской области Николай Сибиряков.

Первыми объектами, оборудованными системами видеонаблюдения благодаря субсидии министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, стали ФОК, женская консультация, Дом культуры в городе Свободном.

- На сегодняшний день под видеонаблюдением проводится реконструкция реанимационного отделения Амурской областной клинической больнице, строительство школы на 1500 мест и дома для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в 17-м квартале Благовещенска, реконструкция Дома культуры в городе Свободном, строительство школы на 528 учащихся, реконструкция здания под женскую консультацию в Свободном, строительство детского сада на 70 мест в селе Екатеринославка Октябрьского района. Круглосуточное видеонаблюдение существенно повышает ответственность подрядной организации и, соответственно, качество выполняемых работ, - подчеркнул губернатор Василий Орлов.

ИСТОЧНИК KP.RU