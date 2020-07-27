2020-07-27T09:33:57+03:00
Общество

Василий Орлов: Видеонаблюдение на стройплощадках Приамурья повышает ответственность подрядчиков

Камеры сейчас устанавливают на площадках, где возводятся ФАПы
Дарья ПРОКОПЬЕВА
Поделиться:
Через камеры будут следить за качеством работ. Фото: pexels.comЧерез камеры будут следить за качеством работ. Фото: pexels.com
Изменить размер текста:

Видеонаблюдение на строительных площадках Амурской области позволяют оперативно выявлять и исправлять недочеты, что существенно повышает качество строительных работ. Сейчас камеры устанавливают в 13 районах области – на площадках, где по поручению главы региона Василия Орлова возводятся 26 ФАПов.

- На двух таких объектах видеонаблюдение установлено. На остальных уже заключены договоры на установку данного оборудования. В ближайшие две недели работы в режиме онлайн можно будет контролировать на большинстве объектов. Это поможет значительно сэкономить людской ресурс — проверяющие будут выезжать на объекты только по установленному плану. А текущую работу оценят онлайн», — подчеркнул министр строительства и архитектуры Амурской области Николай Сибиряков.

Первыми объектами, оборудованными системами видеонаблюдения благодаря субсидии министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, стали ФОК, женская консультация, Дом культуры в городе Свободном.

- На сегодняшний день под видеонаблюдением проводится реконструкция реанимационного отделения Амурской областной клинической больнице, строительство школы на 1500 мест и дома для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в 17-м квартале Благовещенска, реконструкция Дома культуры в городе Свободном, строительство школы на 528 учащихся, реконструкция здания под женскую консультацию в Свободном, строительство детского сада на 70 мест в селе Екатеринославка Октябрьского района. Круглосуточное видеонаблюдение существенно повышает ответственность подрядной организации и, соответственно, качество выполняемых работ, - подчеркнул губернатор Василий Орлов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Василий Орлов: Крупные инвестпроекты качественно улучшают социальную сферу городов и поселков Приамурья
В Приамурье COVID-19 за сутки выявили у 32 человек
ЧС в Октябрьском районе: Пожарные и спасатели ликвидируют последствия дождевого паводка
Василий Орлов: Видеонаблюдение на стройплощадках Приамурья повышает ответственность подрядчиков
Консольные светофоры монтируют в Благовещенске
ЕГЭ по физике на 100 баллов сдал выпускник из Белогорска
Продажа билетов на фестиваль «Золотая маска» стартовала в Благовещенске
В Амурской области добавились 34 новых случая COVID-2019
В Приамурье коронавирусом заболели еще 32 человека
Авиакомпания «Северный Ветер» вернет пассажирам отмененных рейсов всю стоимость билета
В Благовещенске – 13: За сутки коронавирус подтвердился у 28 амурчан
Уникальный фонтанный комплекс построят на центральной площади Благовещенска
На бесплатное питание амурских школьников намерены выделить вдвое больше денег
Василий Орлов провел совещание по строительству моста через Зею
Амурчанин пострадал при падении дельтаплана
В Белогорске начинают работать в штатном режиме детские сады
В Благовещенске с 24 июля откроются столовые
Василий Орлов: Приамурье улучшило показатели в Нацрейтинге состояния инвестиционного климата
За сутки в Приамурье выявлено 28 новых случаев COVID-19
Вагоны Благовещенск – Владивосток начнут ходить с 25 июля
В Благовещенске выбрали нового мэра - им стал Олег Имамеев
Сквер у кинотеатра «Благовещенск» украсят мультперсонажи
В Благовещенске ушел из жизни легендарный амурский хирург Владимир Шаповалов
Василий Орлов обсудил с аграриями реализацию инвестпроетов в сфере животноводства
Четыре новые смерти от COVID-19 зарегистрированы в Амурской области
Василий Орлов поручил помочь муниципалитетам с покупкой спецтехники для содержания дорог