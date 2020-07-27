2020-07-27T10:35:29+03:00
Происшествия

ЧС в Октябрьском районе: Пожарные и спасатели ликвидируют последствия дождевого паводка

Два села оказались частично подтоплены
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Подтопление населенных пунктов Октябрьского района.

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В Октябрьском районе прошел сильный дождь, в результате которого сформировался дождевой паводок и частично подтопило сёла Романовка и Смелое. На их территории распоряжением главы Октябрьского района введен режим чрезвычайной ситуации.

Как рассказали в правительстве Амурской области, возле населенных пунктов с. Морозовка и Любимое Ромненского района ночью были выставлены посты для наблюдения прохождения паводка. Там дежурили пожарные противопожарной службы области из с. Ромны и Поздеевки. Кроме того, на месте работают две группы спасателей из Благовещенска областного поисково-спасательного отряда (в их распоряжении мотопомпы и теплопушки из резерва материальных ресурсов правительства Амурской области), аэромобильная группировка и оперативная группа Главного управления МЧС России по Амурской области.

Всего подтопленными оказались 66 придворовых территорий (проживает 170 человек, в том числе 47 детей), 36 частных жилых домов (в которых проживает 77 человек, в том числе 22 ребенка). Проведена эвакуация 21 человека, в том числе 10 детей. Все жители подтопленных домов были размещены в пунктах временного размещения, развернутых на базе спорткомплекса и средней школы с. Екатеринославка.

С вечера 26 июля на территории работают зампред правительства региона Александр Нестеренко и первый заместитель министра лесного хозяйства области Алексей Севостьянов. К ликвидации ЧС привлечено 62 человека и 14 единиц техники. Работа сил и средств Амурской подсистемы РСЧС будет продолжена до полной стабилизации обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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