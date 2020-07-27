2020-07-27T11:01:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В Приамурье COVID-19 за сутки выявили у 32 человек

Больше всего случаев – в Благовещенске и Прогрессе
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Выздоровели 1497 человек. Фото: pexels.comВыздоровели 1497 человек. Фото: pexels.com
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В Амурской области подтвердились 32 новых случая коронавируса. Больше половины из них выявили в Благовещенске, где заболели 19 человек. Ещё четыре человека заразились в Прогрессе, по два – в Возжаевке Белогорского района и Магдагачах Магдагачинского районах. По одному заболевшему выявлено в Зее, селе Нижняя Алексеевка Ивановского района, селе Ключи Константиновского района, селе Екатеринославка Октябрьского района, селе Грибовка Бурейского района.

Таким образом, в Приамурье выявлено 2632 случая новой коронавирусной инфекции, выздоровели 1497 человек. Значительно возросло количество летальных исходов: если ранее в управлении Роспотребнадзора по Амурской области говорили о 39 умерших, то по данным на 27 июля скончались 43 человека.

Продолжают обследовать амурчан, контактировавших с больными, - это 989 человек. Из них 955 находятся на изоляции по месту жительства, 34 – в изоляторах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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